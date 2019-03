Sul Lavatoio di epoca fascista, presente al villaggio Matteotti a Messina, è intervenuto con la nota che segue Franco Laimo consigliere del Quarto Quartiere.

Mediante i lavori della 4^ Commissione consiliare Ambiente e Territorio coordinata dal Consigliere Franco Laimo, si è appurato lo stato dei luoghi: “struttura abbandonata ove l’incuria ed il degrado la fanno da padrona. Un neo in una zona riqualificata e dove hanno trovato dimora tante famiglie”.

“Durante i lavori per la realizzazione delle palazzine IACP la zona è stata interdetta per anni; oggi l’area è stata restituita alla collettività ma bisognerebbe valorizzare l’aspetto storico. Secondo Laimo bisognerebbe preservare la struttura che ha ancora importanti ed indelebili segni storici, facendola conoscere anche ai turisti; si potrebbe inoltre riconvertire l’edificio creando un centro di aggregazione sociale per bambini ed anziani in una delicata realtà sociale, che vede l’inserimento di nuovi nuclei familiari fra quelli esistenti, e la comunità rom già presente da anni”.

“Laimo n.q. di coordinatore ha già scritto ai dipartimenti competenti per avviare, insieme ai colleghi della V^ Circoscrizione ed alle parti interessate, un’importante collaborazione”.