Sul licenziamento in tronco di due dipendenti comunali (trovati a fare gli ambulanti), ventilato due sere fa in un video dal sindaco di Messina Catendo De Luca interviene il consigliere del Gruppo Misto Salvatore Sorbello

A parlare così, è il consigliere comunale del Gruppo Misto di Messina, Salvatore Sorbello che interviene sulla nota del sindaco peloritano Cateno De Luca, ove quest’ultimo ha asserito di aver trovato due dipendenti del Municipio mentre erano intenti a lavorare come ambulanti in un orario nel quale in realtà sarebbero dovuti essere in servizio.

De Luca, in un video di due sere fa, ha prospettato il licenziamento in tronco di entrambi e Sorbello riferisce da par suo: “queste notizie amareggiano la comunità e l’istituzione perché è un danno che ricade sui cittadini, amarezza che riguarda anche i provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare come anticipato ovvero quelli del licenziamento”.

Prosegue e conclude Sorbello: “i dipendenti, dovranno avere la possibilità di difendersi anche per capire se in realtà erano in servizio, in permesso o in ferie, anche se ciò non giustifica in quanto non possono svolgere altra attività. Un fatto grave sicuramente, ma non bisogna giudicare ma vedere il caso specifico, ci sono casi in cui i dipendenti sono stati successivamente riassunti dal Giudice del Lavoro in quanto vi erano condizioni che andavano a favore dei lavoratori”.