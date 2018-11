Sul Referendum per il nuovo Comune Montemare, il sindaco Cateno De Luca chiede alla Regione di bloccarlo

Il Referendum del prossimo 16 dicembre, per l’eventale istituzione del nuovo Comune Montemare, composto dagli ex Quartieri 12° e 13° di Messina, va bloccato. Lo chiede il primo cittadino peloritano Cateno De Luca, alla Regione siciliana, tramite la proposizione di un Ricorso.

Le ragioni per le quali da Palazzo Zanca, si chiede di fermare tutto sono essenzialmente due: “-violazione della rappresentatività della Città Metropolitana di Messina- e -la disagiata situazione economico-finanziaria per la quale il Comune di Messina, in stato di predissesto ha deliberato il Ricorso al Piano di Riequilibrio pluriennale a 10 anni ancora in corso di approvazione e/o rimodulazione per una complessiva durata ventennale, che subirebbe notevoli scompensi a seguito dell’indizione della consultazione-“.