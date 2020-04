“Sul tema delle scarcerazioni non può assolutamente passare il messaggio che il Governo faccia uscire i boss dalle carceri sulla base dei suoi decreti. Ribadisco che non c’e’ assolutamente alcuna norma varata dal Governo che impone ai giudici di scarcerare i mafiosi. Apprezzo l’impegno del ministro Bonafede nell’affrontare la questione sia in Consiglio dei Ministri che interloquendo con il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra”.

Lo ha detto il deputato questore del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva nel corso di una diretta Facebook con la giornalista Alessandra Angelucci.

“Dobbiamo cercare – aggiunge D’Uva – di rafforzare ancora di più le misure antiriciclaggio. L’obiettivo e’ fare in modo che ci sia sempre meno spazio per la criminalità organizzata nell’economia legale. Sugli strumenti di prevenzione l’Italia ha un know-how invidiabile, che viene utilizzato in maniera sempre efficiente dagli inquirenti e che la politica deve imparare a sfruttare di più”.