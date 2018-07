Sul “vincolo storico”, allo Stadio Giovanni Celeste di Messina

Dalla pagina Facebook -Sciacca sindaco M5S- è possibile aver contezza di un comunicato dal quale si evince che: “i neo consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, insieme ai PortaVoce Francesco D’Uva, Valentina Zafarana e Antonio De Luca, chiedono alla Soprintendenza di Messina lo stato dell’arte circa la procedura amministrativa del vincolo storico monumentale per lo Stadio Giovanni Celeste”.

“La nostra richiesta risale allo scorso febbraio, quando presentammo la domanda per la valutazione d’interesse per la declaratoria del vincolo. Avevamo sottolineato come la struttura avesse già i 70 anni richiesti dalla legge, nonché tutte le caratteristiche architettoniche e urbanistiche necessarie, eppure, ad oggi, sembra che ancora non sia stata avviata alcuna procedura. I vantaggi che ne deriverebbero sarebbero innumerevoli”.

Tra questi rientrano: “le corsie preferenziali per finanziamenti a fondo perduto di interventi di recupero, la possibilità di organizzare importanti eventi sportivi e la possibilità di utilizzare due stadi a norma di legge. Avremmo inoltre la possibilità di mettere al riparo la struttura da speculatori che ne vorrebbero la dismissione e la relativa trasformazione in palazzi e centri commerciali”.

Questo Stadio merita un futuro migliore rispetto a quello che appare sulle pagine di cronaca, dove il Celeste è ricordato soltanto per il suo stato di abbandono: “potete stare certi che continueremo a batterci per salvaguardare una pagina importante della nostra storia”!