Sulla partenza della Vara, interviene il consigliere del Gruppo Misto di Messina, Salvatore Sorbello con una richiesta all’Amministrazione Comunale

Il consigliere comunale Salvatore Sorbello, del gruppo Misto di Messina, chiede all’Amministrazione Comunale di: “voler predisporre tutte le misure atte a favorire, qualche ora prima della partenza della Vara, la tradizionale visita da parte dei Messinesi alla Madonna Maria SS Assunta Dormiente, posta davanti al Cippo della Vara, prima che Ella venga salita sullo stesso”.

Prosegue Sorbello: “invero, l’anno scorso, per motivi di mero fraintendimento organizzativo con i responsabili comunali, si è persa tale possibilità per i tantissimi fedeli che giungono appositamente, qualche ora prima della partenza, proprio per far visita alla Madonnina posta sotto il Cippo della Vara”.

Conclude il consigliere: “si chiede, quindi, di voler prendere in considerazione questo sentitissimo accorgimento con l’installazione di un gazebo e personale di controllo scelto come ogni anno tra i numerosi volontari”.