Sulla polemica di Vittorio Feltri per la malattia di Andrea Camilleri, Michele Mancuso (FI): “È uno scemo razzista la cui penna ha diviso l’Italia”

A riferirlo è il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Michele Mancuso, circa le offensive dichiarazioni di Vittorio Feltri, direttore di Libero sul noto scrittore Andrea Camilleri: “sono orgoglioso di essere un deputato di centrodestra e soprattutto di essere nato e cresciuto sotto la stella di Forza Italia e del presidente Berlusconi che il comunismo in Italia lo ha lottato e cacciato, almeno finché ha governato”.

Prosegue Mancuso: “ma da uomo, da siciliano leale, da persona che rispetta la dignità umana, non riesco a non esprimere sdegno, disappunto e vergogna per un mezzo signore che pur dirigendo un giornale importante resta un ominicchio lo stesso. Perché dovremmo ancora continuare a leggere Feltri? Credo sia una domanda che come me se la siano fatta in migliaia”.

Mancuso conclude, rivolgendosi in prima persona a Feltri: “le tue affermazioni, fanno provare vergogna a tutti i cittadini seri. Il professore Camilleri sarà un vecchietto, starà per lasciarci, ma di lui se ne parlerà bene per sempre. Di te sappiamo solo di un presente razzista, di una penna che continua a dividere l’Italia e soprattutto di uno scemo che non ha capito che Montalbano adesso lo trasmetteranno ogni sera e solo al nord, almeno capirai che i coglioni sono un’altra cosa”.