Sulla seconda edizione della Notte Bianca della Madonna del Rosario, in via Manzoni a Messina, parla Franco Laimo (Quinto Quartiere): “Confermato il successo dello scorso anno”

Missione compiuta: grande festa per la seconda edizione della Notte Bianca della Madonna del Rosario in via Manzoni a Messina. La manifestazione, si è svolta ieri sera sabato 5 ottobre, con la presenza durante la serata di tantissimi partecipanti. L’evento, presentato da Natale Munaò, è stato curato nei minimi dettagli e gestito dal comitato organizzativo della parrocchia di San Domenico Dazio, Mirko Grillo pioniere dell’ organizzazione assieme ad Alessia Molonia ed Alessandro Barbera, con la collaborazione di Franco Laimo Consigliere della V Circoscrizione; parte artisitca affidata alla troup di Radio Amore e l’Associazione La Fenice Scarlatta di Giusy Fucile. Tantissime le famiglie che hanno risposto all’appello ed hanno partecipato alla serata. Tra gli eventi organizzati, esibizioni delle scuole di danza e vari artisti, intrattenimenti musicali, esposizione di vespe d’epoca ed Harley Davidson, partecipazione di hobbisti, creativi e di diversi pittori messinesi.

Confermato positivamente lo Street Food: ottimi cibi e pietanze che hanno deliziato i palati della gente, cucinati e prepararti proprio dinanzi alle persone; show cooking d’eccezione con cibi tipici siciliani. Hanno contribuito anche diverse associazioni di Volontariato fra le quali “Donare è Vita” curata da Gaetano Alessandro; presente anche una rappresentanza dello Sportello Sociale della V Circoscrizione nella figura della Dott.ssa Claudia Lo Cascio Pedagogista, equipe di professionisti volontari che operano nel sociale in stretto protocollo d’Intesa con la quinta circoscrizione. Sensibili inoltre tanti messinesi per la raccolta fondi per il coraggioso Paolo Chillè, presente il padre durante la serata. Reazione positiva anche da parte del primo cittadino On. Cateno De Luca presente durante la serata e degli assessori Scattareggia e Trimarchi. L’evento patrocinato dal Comune di Messina e dalla 5A circoscrizione si é confermato un successo nonostante le ostiche condizioni meteorologiche. La gente attraverso la propria partecipazione, ha evidenziato e confermato la “voglia di vivere” la città stessa.