Sull’avviso di sgombero del litorale, si è tenuto un incontro con i pescatori a San Saba

Sull’avviso di sgombero del litorale, l’assessora ai beni demaniali marittimi del Comune di Messina Dafne Musolino, ieri ha scritto sulla sua pagina Facebook: “oggi, insieme al consigliere Francesco Pagano, ho incontrato i pescatori di San Saba per illustrare loro, come ho già fatto a Torre Faro, il modo in cui l’Amministrazione comunale intende agire per lo sgombero del litorale e il riassetto dell’intero settore. Ho proposto di fare un censimento delle imbarcazioni effettivamente in uso e di individuare le aree per il rimessaggio, ribadendo peró con fermezza che procederemo ad eliminare le cause di pericolo e di inquinamento ambientale, così come comunicato nell’avviso dell’8 aprile scorso”.

"Non abbiamo cambiato idea, nè faremo dietrofront di fronte ai nostri doveri istituzionali che sono, principalmente, quelli di garantire la sicurezza e l'incolumità di quanti frequentano le spiagge e la restituzione alla libera fruizione del litorale messinese. Gli incontri di questi ultimi due giorni hanno confermato che anche i pescatori amatoriali e professionali chiedono che si faccia ordine nel litorale e che venga loro consentito di praticare la pesca in sicurezza e nel rispetto delle regole. Sono molto soddisfatta del lavoro svolto fin qui, perché mi ha consentito di spiegare a tutti l'evidente strumentalizzazione che è stata fatta sull'atto di avviso dell'8 aprile e al contempo ho potuto dimostrare concretamente come l'Amministrazione si confronti apertamente con la cittadinanza per migliorare la propria attività.