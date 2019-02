Sulle ex Province regionali, ecco la spiegazione del sindaco di Messina Cateno De Luca

A dirlo, e’ il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca: “sulle ex Province siciliane, un costruttivo confronto con il sottosegretario del Ministero dell’Economia Alessio Villarosa”.

Prosegue cosi’ De Luca: “circa Due ore di serrato confronto con i dirigenti del Ministero dell’Economia presso gli uffici del sottosegretario Villarosa, che ha personalmente coordinato i lavori, sono serviti per fare il punto della disastrosa situazione finanziaria delle Città metropolitane e dei liberi consorzi siciliani”.

“Sono state individuate le possibili soluzioni da applicare suddividendo le competenze tra Stato e Regione in relazione alle deroghe al TUEL in materia contabile per l’anno 2018 ed alle risorse necessarie per colmare la situazione deficitaria del triennio 2019/2021. Abbiamo registrato una grande disponibilità nel risolvere definitivamente e velocemente la questione pur ribadendo che non accettiamo situazioni tampone riguardanti solo il 2018 avendo la necessità di avviare gli investimenti del Master plan (oltre 330 milioni di euro) che impongono una soluzione definitiva quantomeno per il triennio 2019/2021″.

“Abbiamo stabilito di aggiornarci a giovedì 14 febbraio previa trasmissione della documentazione integrativa che le ragionerie delle ex Province siciliane dovranno trasmettere all’ufficio di gabinetto del sottosegretario Villarosa”.

“Ringrazio vivamente il sottosegretario ed i dirigenti del MEF per la fattiva disponibilità. Nel frattempo la situazione rimane immutata fino a quando non avremo il provvedimento di chiusura di questa vergognosa vicenda”.