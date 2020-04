Sullo Stretto di Messina, si passa a condizione: “Ecco le indicazioni pratiche”. E’ questo, quel che ha scritto oggi on line il primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha sottolineato: “dalle ore 9.00 di stamattina il dott. Cicala, esperto del Comune di Messina ai Servizi Informativi, insieme all’Assessore Musolino stanno curando la formazione degli Agenti della Polizia Municipale che si occuperanno di gestire i controlli della banca dati -Si passa a condizione-“.

“La banca dati è già attiva dalle ore 00.00 di stanotte e abbiamo già ricevuto oltre 40 domande di registrazioni di persone che, diligentemente, hanno cominciato ad attivarsi per chiedere di essere autorizzati al passaggio. La formazione che stiamo svolgendo riguarda sia gli aspetti gestionali sia le modalità con le quali verranno eseguiti i controlli presso i punti di imbarco e sbarco della Caronte & Tourist e della BluJet ogni giorno, in corrispondenza degli orari delle corse. Per accedere alla banca dati on line bisogna collegarsi a sipassaacondizione.comune.messina.it o cliccando sul pulsante per accedere direttamente dalla pagina istituzionale del Comune di Messina www.comune.messina.it e seguire la procedura di compilazione… è guidata ed intuitiva, è sufficiente seguire le istruzioni passo passo. In ogni caso sul sito sono disponibili la guida all’utilizzo e l’Ordinanza Sindacale n. 105 del 5 aprile 2020 e il modello di domanda da inviare al Sindaco del Comune di destinazione per dimostrare di avere ottenuto la prevista autorizzazione a trascorrere il periodo di isolamento”.

“Ne parleremo Stasera alle ore 18:45 in diretta sulla FB pagina De Luca Sindaco di Messina ed in contemporanea su su RTP canali 17, 117, 646 e 868 e su TCF canale 113 – tempo stretto – Zerouno TV, sul web e 666 e 87 digitale terrestre di Prima TV – Bella Radio TV in FM sui 103.7 e sul digitale terrestre canale 814 – Tele Puta Radio canale digitale 611 – Radio Night Tv -“.