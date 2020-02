Tagli all’Asp 5 Messina: dopo la nota congiunta dei deputati regionali Calderone e Catalfamo, giunge la precisazione dell’assessore alla Salute Razza

Tagli all’Asp 5 Messina: dopo la nota congiunta dei politici dell’Ars Calderone e Catalfamo, giunge la precisazione dell’assessore alla Salute Razza.

I parlamentari Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo, rispettivamente capogruppo di FI e della Lega in una loro nota odierna, hanno affermato: “l’Assessorato Regionale alla salute ha comunicato all’Azienda sanitaria provinciale messinese che il nuovo tetto di spesa per il personale ha subito un taglio di 20 mln di euro, in sede di negoziazione del budget al Dipartimento per la pianificazione strategica”.

Ruggero Razza, ribatte sottolineando il proprio impegno: “nessun taglio per l’Asp di Messina, che da questo Governo è stata rafforzata come dimostrano le tante iniziative intraprese a partire dalla rete ospedaliera e dal conseguente Atto aziendale approvato dalla Giunta. Ritengo che i firmatari del documento si riferiscano al tetto di spesa del personale, che non è stato ancora definito in quanto è relativo alla dotazione organica che dovrà essere calibrata sul nuovo Atto aziendale”.