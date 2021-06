Tanto per…: “In viaggio per Palermo per una intensa giornata tra vari assessorati per far camminare carte ferme nei cassetti della burocrazia…” [Video]

Tanto per…: “In viaggio per Palermo per una intensa giornata tra vari assessorati per far camminare carte ferme nei cassetti della burocrazia…”. Lo ha ricordato stamane, nel suo filmato postato su Facebook dopo le 7.00, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha sottolineato questo, concludendo così: “nel frattempo chi ha svolto le indagini sugli sciatori di Madonna di Campiglio viene condannato ed ancora la città attende di sapere se coloro che hanno infettato vari ambienti della comunità violando le norme, saranno processati o meno”.