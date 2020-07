Taormina Filmfest, Manlio Messina (assessore regionale al Turismo): «Nuova edizione dà un segnale di speranza»

«Dopo un periodo denso di incertezze sulla possibilità di organizzare il Taormina Filmfest si è deciso di allestire il Teatro Antico, facendo gravare di questo onere la Fondazione Taormina Arte, pur di portare avanti la 66ma edizione della prestigiosa rassegna e per dare un chiaro messaggio di positività e di ripresa delle attività legate agli spettacoli connessi al valore culturale». Lo dice l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, dopo la presentazione della manifestazione, che si svolgerà dall’11 al 19 luglio con il patrocinio dell’assessorato della Regione Siciliana.

«Siamo molto felici di poter aver ospiti illustri come il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, Emmanuelle Seigner, Willem Dafoe, Nikolaj Coster-Waldau, così come ci piace ricordare, come è giusto che sia, il grande maestro Ennio Morricone, che ha lasciato questa terra appena qualche giorno fa».