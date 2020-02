“Te Quero Alessandro…, te Quero in Consiglio comunale a confrontarti con me”. E’ questo, il prestigioso gioco di parole adottato oggi su Facebook dal primo cittadino peloritano De Luca, per rispondere ad una nota del componente piddino Russo.

Ha aggiunto il capo della Giunta Municipale: “prendo atto dell’ennesimo post del consigliere Alessandro Russo che nel 2013 con un Palato insalubre è stato determinante a regalare alla città il sindaco Accorinti. Ha ragione il consigliere comunale Felice Calabrò… se nel 2013 avesse vinto le elezioni oggi il sindaco di Messina non sarebbe stato Cateno De Luca”.

“I circa 48 voti che nel 2013 mancarono al candidato sindaco del PD Felice Calabrò per vincere al primo turno furono, il tradimento politico di una parte dello stesso PD. Chissà Alessandro Russo ed il suo DANTE causa nel 2013 se hanno votato Accorinti oppure Calabrò? Chi è abituato a tradire il proprio compagno di Partito tradirà sempre la città. Quando il buon Alessandro Russo la smetterà di fare il leone da tastiere e la pecora d’aula (mai studiato numeri e parlato tecnicamente del merito delle delibere) dedicherò qualche nano secondo alle sue esternazioni”.

“Oggi è il giorno del ricordo (pardon non della memoria), anche per non dimenticare i traditori! Il seguente post di Alessandro Russo lo annoveriamo nei suoi innumerevoli atti per giustificare la sua esistenza alla città”!