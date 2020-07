“Teatro Vittorio Emanuele II di Messina fuori da Taoarte caro Alessandro Russo… -l’odio acceca… e non ti fa vedere vedere al di là del tuo naso

“Teatro Vittorio Emanuele II di Messina fuori da Tao Arte caro Alessandro Russo… -l’odio acceca… e non ti fa vedere vedere al di là del tuo naso-. Se non comprendi il problema corri in rischio a lungo andare di apparire un cerretano”. Hanno scritto questo ieri, sulla Pagina Facebook… -Il Blog dei lavoratori-.

Continua in tal modo il testo: “il Sindacato autonomo risponde anche alle dichiarazioni del Consigliere Alessandro Russo, il quale non solo dimostra di essere poco avvezzo alle vertenze e ai problemi dei lavoratori – commenta Clara Crocè- ma attraverso le sue dichiarazioni e la strumentalizzare della vicenda della Fuoriuscita di Tao Arte, tende la mano ai vertici del Teatro Vittorio Emanuele che hanno mostrato fino ad oggi a nostro parere, una incapacita gestionale del Teatro Vittorio Emanuele. Non consentiremo la strumentalizzazioni della vertenza da parte del Consigliere Alessandro Russo, per squallidi fini elettorali. Il SIAD Cisal ricorda che ormai da tempo , in piena solitudine, è impegnata in prima linea ad osteggiare gli atteggiamenti squadristi assunti dai vertici dei Teatro Vittorio Emanuele a tutela dei lavoratori e dei cittadini messinesi. Il Consigliere Alessandro Russo tanto bravo a chiedere la rendicontazione di tutto… perchè non pubblica i debiti della Fondazione Tao-Arte. Perchè non prova ad elencare tutti i vantaggi di cui ha goduto negli anni la città di Messina. Quanto il Comune negli anni ha versato alla fondazione sottraendo risorse alla comunità messinese. Insomma Alessandro Russo convinci i messinesi…, che i vantaggi sono tutti per Messina e non per Taormina”.