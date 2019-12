“Un parziale resoconto, dei nostri Servizi Segreti”. A svelarne i dettagli, è l’onorevole e sindaco di Messina Cateno De Luca.

Ecco…, come: “REPORT n. 11 delle ore 18 e 11 m e 33 sec”.

“Leggete e vi renderete conto, perché siamo preoccupati ed interverremo anche con l’esercito se sarà necessario”!

“Mentre sui Veglioni, quel ragazzo che stava organizzando da… e che doveva venire a parlarmi domani, mi ha mandato un messaggio per dirmi che non organizzano più anche perché la proprietà della struttura non si fida e non vuole incorrere in problemi con l’Amministrazione”.

“Quelli di Villa… sono in riunione in questo momento…”.

“Poi c’è un circolo che si chiama il.., tra il Baby Park e il… organizzazione di ragazzini di 16/20 anni. Pare che il titolare del Circolo abbia detto ai ragazzi che organizzano di stare tranquilli perché trattandosi di un circolo non ci sono controlli, faranno la tessera per iscriverli e il biglietto senza prevendita. Così non avranno cassa dentro il locale. Ovviamente se non hanno la licenza non possono fare nulla infatti è una balla ingegnosa per fregargli dei soldi…”.