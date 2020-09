A DIRE QUESTO, IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK, È STATO IL PRESIDENTE SICILIANO, NELLO MUSUMECI

“Un portavoce della Commissione europea, nel briefing con la stampa, si è detto ieri -preoccupato- per la posizione assunta dal governo regionale sul diritto alla #salute nei centri di accoglienza e contro il racket dell’#immigrazione”. A dire questo, è stato oggi in un post pubblicato in Facebook, il presidente siciliano Nello Musumeci.

Musumeci ha continuato: “intanto, si fa dirigere verso il porto di #Palermo una nave delle ONG con 353 persone a bordo. Chiedo allo zelante portavoce della Commissione Ue: se la #Sicilia sta fronteggiando gli sbarchi autonomi, perché non si mettono a disposizione i porti degli altri Paesi europei? Ricordo alle nostre autorità di Pubblica sicurezza che in Sicilia vige ancora la mia ordinanza sulle aree di sicurezza nei porti. E quella non è mai stata (ancora) impugnata”.

