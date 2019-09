«Un presidio della Polizia municipale nei pressi delle scuole elementari del Villaggio Unrra, di Contesse e di Pistunina, con particolare riferimento a via Consolare Valeria e all’incrocio tra Via Marco Polo e Via Contesse». È la richiesta presentata all’Amministrazione comunale di Messina, dal capogruppo del M5s Andrea Argento e dal consigliere della II Circoscrizione Paolo Scivolone, che segnalano i continui disagi e le gravi criticità dovute al grande afflusso di automobili durante l’anno scolastico, soprattutto in coincidenza con l’inizio e la fine delle lezioni.

«Considerato il “solito” caos che rischia di paralizzare la viabilità nelle arterie limitrofe, con tutto ciò che ne consegue in termini di vivibilità, logistica e inquinamento acustico – spiegano i pentastellati – sarebbe opportuno prevedere la presenza costante della Polizia Municipale in prossimità dei plessi scolastici, per garantire un più regolare ed ordinato deflusso veicolare e contenere così i disagi per i residenti, per i pedoni e per gli stessi automobilisti», concludono, auspicando un intervento in tempi brevi, considerando l’imminente inizio delle scuole.