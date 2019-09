“Un progetto ambizioso ideato da un equipe di architetti e ingegneri per riqualificare con l’Arte e il Verde una zona della città complicata realizzando un parco urbano/museo all’aperto nell’area dell’ex Villa De Gregorio a Messina. Chiediamo aiuto alle istituzioni per creare una porzione di territorio, che sia finalmente decorosa, curata, adatta ai giovani e dia spazio alla creatività e alla cultura”. A dirlo il con sigliere del M5S Gabriele Rossellini dopo l’incontro che ha coordinato oggi nella sede della V circoscrizione presentando il progetto dello studio Estr-o’ bottega d’architettura e ingegneria per la riqualificazione dell’area ex villa De Gregorio. “Si tratta – prosegue Rossellini – di un ‘idea innovativa del gruppo di architetti e ingegneri Manuela D’Andrea, Isabella Failla, Stefano Branciforti, Domenico Francese che intende dal punto di vista urbanistico fornire nuovi servizi fruibili al rione Magnolia del viale Giostra, prevedendo un’area attrezzata al fine di conferire nuovamente un’identità ad un luogo ormai dimenticato purtroppo nel tempo. Nel dettaglio l’idea del parco urbano/museo all’aperto De Gregorio, costerà 700 mila euro e si svilupperà su livelli differenti. All’ingresso principale sul Viale Giostra, oltre alla previsione di una rampa realizzata in cemento colorato, che conduce alla zona parco, si individuerà un’ampia area a verde con un laboratorio tematico di circa 400 mq, realizzato con facciate in vetro strutturale, comprensivo di una zona caffetteria, destinato a mostre temporanee o svolgimento di attività culturali. Previsto previsto poi un parco multisciplinare con due piazze nei pressi dei ruderi dell’ex villa de Gregorio, per lo svolgimento di mostre temporanee all’aperto, per artisti o per attività scolastiche ad esempio laboratori tematici; inoltre ampi spazi verdi, arricchiti e valorizzati della presenza del ficus magnoloides destinati al relax o alla lettura; e poi l’idea di installazione di un pannello informativo vetrato dove riproporre, con i ruderi della ex struttura sullo sfondo, un disegno tecnico con il modello 3d della villa allo stato originari e un’area svago destinata ai più piccoli con verde e pavimentazione antitrauma”. “Infine l’intera area d’intervento, di circa 3000mq potrà essere perimetrata – prosegue Rossellini – da un percorso pedonale che consentirà sia di svolgere una tranquilla passeggiata andando a percorrere e visitare tutti gli spazi tematici descritti, ma anche poter svolgere attività sportiva all’interno di un ambito dominato da zone verdi lontano dalla cementificazione cittadina. Tutti questi elementi contribuiscono cosi a riconsegnare all’area un concetto di socialità e incrementare la dotazione di servizi della zona, che al momento risultano molto carenti”.

“Speriamo che le istituzioni – conclude Rossellini – possano puntare su questo progetto, cercando i finanziamenti europei in modo da poterlo realizzare, creando spazi di convivialità nel territorio; d’altronde ormai tutti gli studi dicono che la qualità della vita si misura non più con il Pil, ma dai servizi che si possono offrire ai cittadini”.