“Un vero uomo delle istituzioni si prende le responsabilità anche delle nefandezze altrui”

la tari a Messina è aumentata dell’1,8% nel 2019 e dell’1,8% nel 2020 mentre per il 2021 l’aumento proposto sarebbe stato del 9% perché lo Stato ha messo a carico della tari una serie di costi che prima gravavano sul bilancio comunale. Con la lotta all’evasione abbiamo scovato oltre 8.000 posizioni che non pagavano la tari perché non erano presenti nella banca dati comunale e dai nostri calcoli riteniamo che ancora ci sono altre 10mila posizioni che scoveremo entro il prossimo anno grazie all’incrocio dei dati energia elettrica acqua e catastò così la tariffa potrà scendere di almeno il 20% mentre la raccolta differenziata potrà superare il 60% e generare almeno un altro 10% di risparmio;