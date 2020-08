“Una mamma della provincia di Brescia è fuggita con la figlia per non consegnarla agli assistenti sociali”. A riferirlo oggi, su Facebook, è stata l’onorevole pugliese di Montecitorio, afferente al Gruppo Misto, Veronica Giannone.

La Giannone ha aggiunto: “dopo un tentativo di prelievo -notturno- non andato a buon fine effettuato dai carabinieri mentre la piccola di 7 anni piangeva disperata, la madre la mattina dopo, avrebbe dovuto consegnare la figlia ai servizi. Ma non l’ha fatto. Come si fa a biasimare questa donna? Io sono per il rispetto della legge, da figlia di un carabiniere ho sempre creduto nelle istituzioni e nelle regole”.

“Oggi però non mi sento di non dire a questa madre che ha fatto bene! Purtroppo una volta che il sistema affidi viene messo in moto non se ne esce facilmente e per cercare di salvare i propri figli si è costretti a compiere gesti estremi”.

“Un grazie speciale all’Associazione Angeli&Demoni #unitiperibambini che si batte con mille difficoltà per la tutela dei minori”.

https://www.facebook.com/angeliedemoniunitiperibambini/