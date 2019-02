L'UNICO PARTITO ALL'ESTERNO DEL GOVERNO CHE DIFENDE LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ, LA VITA E LE UNIONI TRADIZIONALI

Una ragione, per scegliere “Il Popolo della Famiglia”… in Europa ed anche a Messina. Tutto cio’, perche’ e’ l’unico Partito al di fuori del Governo nazionale a sostenere le persone in difficolta’, le unioni tradizionali e la vita.

Ha specificato Mario Adinolfi (uno dei principali fondatori del sodalizio piddieffino) nei giorni s scorsi sul suo profilo Facebook: “poi alla fine della conferenza sale Giovanni sul palco, mi abbraccia e mi dice… -grazie perché mi difendi-. E tutta la fatica, il dolore per gli insulti ricevuti svaniscono. Lo dicevo poche ore prima a Paola Belletti: facciamo tutto questo per i più piccoli e soprattutto per i più esposti tra i nostri piccoli. Grazie Giovanni, avevo bisogno di quell’abbraccio”.

Il P.f.F., dunque, vicino ai piccolini ed indifesi pure nella Citta’ dello Stretto.