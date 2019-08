“Una risposta ad una Onorevole a… 4 stelle”, questo è quanto ha scritto ieri il dottor Beppe Picciolo, già onorevole all’Ars, sulla pagina Facebook del Movimento Sicilia Futura.

Ed ancora: “a volte come per una nota marca di Salamini, oltre a perdere le Stelle, qualcuno rischia di perder la testa innamorandosi troppo della poltrona. Lo capisco umanamente ma stravolgere i fatti… è un po’ troppo”.

A questa parlamentare che si preoccupava di allontanare il discorso dal dibattito del Sud a quello delle altrui poltrone… per la paura di dover deglutire un rospo così grande come l’accordo con il Pd… per salvare solo il proprio fondo schiena… sommessamente rispondo: “ma chi vi e ti crede?? Mi descrivi come uno che cambiava alleanze o partiti che però erano sempre di carattere autonomista e regionalista… proprio tu che hai stretto in una stessa legislatura accordi con la estrema destra e con gli amici di LeU a sx! Ci vuole coraggio ed anche tanto stomaco. Credimi! Dalla rivoluzione alla sindrome di Attack il passo è stato davvero troppo breve per Voi! Vi siamo tutti affettuosamente vicini… a ben rivederti”.