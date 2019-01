Valentina Mazzacurati, coordinatrice dei Giovani del Partito Azzurro a Modena, ha reso noto quanto segue: “una parlamentare di Forza Italia è salita sulla Sea Watch in sostegno ai clandestini arrivati in barca”.

Prosegue la Mazzacurati: “se questa è la posizione di Forza Italia, che si allinea con Leu., allora io non mi riconosco assolutamente più in Forza Italia. Le mie prioritâ sono tutelare gli italiani in difficoltà e trovare soluzioni per migliorare l’Italia, non queste”.