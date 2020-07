“Non si può morire di pioggia. Non si può morire perché piove e le strade diventano trappole mortali, perché piove e ti crolla una montagna addosso, perché piove e straripa un fiume. Non si può, non è giusto”. Lo ha spiegato oggi in Facebook, Valentina Zafarana (deputata regionale, messinese del M5S).

La Zafarana ha evidenziato: “sono vicina alle famiglie delle vittime del nubifragio di Palermo e a tutta la città, nella speranza che il bilancio non si aggravi”.