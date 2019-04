Valentina Zafarana (MoVimento 5 Stelle – Ars): «Cateno De Luca, si lamenta perchè non ha altro di cui parlare»

Lo ha detto il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Valentina Zafarana rispondendo al sindaco di Messina Cateno De Luca (che aveva accusato gli esponenti del M5s di non fare nulla per Messina), durante l’incontro “Come il reddito di cittadinanza cambierà la vita di cittadini e aziende” organizzato dal M5s al Palacultura di Messina“: «forse, non sapeva che la riunione più importante al Ministero sulle ex Province si è svolta ieri e sono arrivate importanti novità in merito alla copertura economica che mancava e adesso si sta cercando di trovare in tutti i modi una possibile soluzione concreta. Il sottosegretario Villarosa e tutti noi abbiamo preso a cuore la situazione, e abbiamo deciso di porvi rimedio. Chi si lamenta sempre e vuole rimarcare eventuali mancanze altrui, vuol dire che non ha altro di cui parlare. Noi riscontriamo che questo sindaco è totalmente assente dai fatti cittadini. Per cui ognuno guardi ciò che ha fatto».

De Luca, poteva fare molto di più in ambito sociale: «con la diminuzione dei fondi in questo settore per la copertura di tutti i bisogni reali. Si deve parlare meno e fare di più. Questo intervento molto blando si riscontra anche in altri settori come i rifiuti, l’istruzione e altro».