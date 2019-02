Valentina Zafarana (MoVimento 5 Stelle – Ars), sull’ex Provincia Regionale di Messina: “Oggi il Governo nazionale, con l’importante intervento del sottosegretario Alessio Villarosa sta trovando soluzioni, perché quando si può fare, a noi piace andare alla risoluzione dei problemi”

Sulla situazione che sta interessando l’Ente di area vasta presente sul corso Cavour, interviene la deputata all’Ars 5 Stelle, Valentina Zafarana, che sottolinea: “giovedì pomeriggio, prima di andare a Palermo per la ‘nottata’ della finanziaria regionale, ho incontrato i lavoratori della ex-Provincia di Messina e insieme ai consiglieri comunali Andrea Argento, Cristina Cannistrà, Pippo Giuseppe Fusco, Ciccio Cipolla, Serena Giannetto, Paolo Mangano abbiamo rappresentato loro la nostra vicinanza alla loro lotta (sono infatti in presidio permanente) e gli impegni che, congiuntamente con i potavoce «romani» e il Governo nazionale abbiamo preso e vogliamo onorare per far sì che le ex-province siciliane non falliscano”.

Tutti erano al corrente della grave situazione delle ex-Province siciliane, ma mai nessuno ha fatto nulla per salvarle: “anzi i governi targati PD, Renzi e Crocetta, pur potendo, non hanno mai messo in discussione il prelievo forzoso né hanno mai definito in modo serio le competenze di questi ultimi, lasciandoli in una condizione di indeterminatezza mirata alla possibilità di farci ancora «politica» con le Province, provando a reintrodurre le elezioni, il presidente, le poltrone etcetc”.

Oggi il Governo nazionale, con l’importante intervento del sottosegretario Alessio Villarosa sta trovando soluzioni, perché quando si può fare, a noi piace andare alla risoluzione dei problemi, senza lasciare ‘a mollo’ le situazioni: “risorse per investimenti nell’accordo Stato Regione, possibilità di approvare un bilancio annuale e spalmare l’avanzo per il 2018 e proprio ieri gli uffici del MEF, a seguito delle interlocuzioni effettuate in questa settimana, sono finalmente riusciti a quantificare e certificare la somma che servirebbe a coprire il «buco» delle ex Province siciliane”.

“Si tratta di circa 60 milioni di euro che andrebbero a coprire i deficit creati negli anni e che, insieme alle altre norme già annunciate, che non comporteranno effetti finanziari, potrebbero risolvere il problema. Nella prossima settimana, insieme agli uffici, si cercherà di reperire queste somme nelle maglie del bilancio statale, che verranno inserite nel primo provvedimento utile insieme a quelle già annunciate che prevederanno la possibilità per gli enti di prevedere un bilancio preventivo solo annuale, utilizzare l’avanzo di amministrazione @ Palazzo dei Leoni – Provincia regionale di Messina”