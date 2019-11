“Vigliacchi e mistificatori”. Lo ha scritto su Facebook, questa mattina, l’ex assessore del Comune di Messina Daniele Ialacqua riprendendo la definizione data a lui ed ai suoi ex colleghi di Amministrazione comunale, dall’attuale primo cittadino Cateno De Luca.

Aggiunge Ialacqua: “chi si esprime così nei confronti di coloro che voleva -amabilmente- incontrare per discutere della sua relazione, dimostra ancora una volta la sua mancanza di rispetto per le persone e per le elementari regole di democrazia ed è evidente a tutti il senso e lo scopo di quell’incontro”.

“Sarebbe stato come andare in una trasmissione trash nella quale -vince- chi grida di più, chi insulta di più, chi fa più notizia, altro che interesse per la città. Parafrasando una nota frase di Oscar Wilde si potrebbe dire -Mai discutere con chi la butta in caciara ed insulta, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza-“.

“Che delux se la canti e se la suoni e chi vuole lo segua pure; chi non è d’accordo, come me, continui a contrastare e criticare, senza farsi intimorire, questa modalità di gestire la cosa pubblica, nelle forme e nei contenuti…! HA DA PASSA ‘A NUTTATA. (vignetta di Biani liberamente modificata)”.