“Visto che per qualcuno il taglio dei #vitalizi non sarebbe sufficiente, propongo di abolirli del tutto“. A metterlo in risalto, è il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.

Il massimo rappresentante dei parlamentari regionali aggiunge: “in questo modo, risolveremo il problema alla radice. Ci sarà chi esulterà, ma ci sarà anche chi precipiterà nella disperazione. Convocherò presto il Consiglio di Presidenza per ratificare la decisione. E vedremo chi vince in demagogia. #Sicilia #Ars”.