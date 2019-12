Lo evidenzia con questa nota, BilGiu: “volevo solo dire a chi sostiene che il #MES serve a salvare le banche private non solo della Germania ma di tutti i paesi area €uro, che di tutti i paesi, solo la Germania ha la Deutsche Bank con un debito di oltre 1500 miliardi di €uro e che la stessa banca è esposta per i derivati che detiene per oltre 50 mila miliardi di €uro, il più alto al mondo, considerate che rappresentano per 5/6 volte il Pil di tutta la €U…! Che la stessa banca nel mese di luglio scorso ha licenziato oltre 18.000 dipendenti ma che ne licenzierà ancora…”!

“Aggiungeteci che in Germania la Volkswagen ha licenziato oltre 8.000 lavoratori, la Mercedes oltre 7.000 ed il polo chimico ne prevede altri 10.000…! Ecco, adesso chiedetevi a chi serve il #MES e dove vogliono andare a trovare parte dei soldi che servono ai tedeschi considerato che sanno bene che i risparmi e la ricchezza privata degli italiani ammonta ad oltre 8 mila miliardi di €uro, di cui quasi 5 mila in liquidità sottoforma di Titoli di Stato (il debito pubblico) e contante (quello che il Governo vuole bloccare nelle banche limitandone l’uso). Tutto chiaro? Si. Allora unite i puntini. Buon divertimento”.