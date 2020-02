QUESTO E' QUANTO HA ESTERNATO OGGI ON LINE, IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL PD DI MESSINA ALESSANDRO RUSSO

“Vorrei dire a De Luca sindaco, che per fare il sindaco ci vogliono educazione e stile”. Questo, e’ quanto ha esternato oggi on line il consigliere comunale del PD di Messina Alessandro Russo.

Ha concluso Russo: “e che essere definito -traditore- da lui, è per me un motivo di orgoglio infinito. Il resto, come sempre, è schiumazza”.