Zuppa di Porro, la rassegna stampa dell’11 agosto: “Siamo alle comiche finali, roba da non crederci per non votare adesso si mettono d’accordo Grasso, Renzi e l’evasore Grillo” [Video]

zuppa 11 agosto

zuppa di porro. siamo alle comiche finali, roba da non crederci per non votare adesso si mettono d'accordo Grasso, Renzi e l'evasore Grillo. Tutto per il bene del paese. Ma fateci ridere. Il giornale ricorda a Salvini, che con un accordo prventivo, si va al voto. Gino Paoli, n'altro evasore, pontifica sul giornale degli industriali. #rassegnastampa11agosto

Pubblicato da Nicola Porro su Domenica 11 agosto 2019