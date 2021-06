“1…2…3 e voila’ un altro lanciatore seriale di tiro al sacchetto immortalato dalle nostre fototrappole” [Video]

“1…2…3 e voila’ un altro lanciatore seriale di tiro al sacchetto immortalato dalle nostre fototrappole”. Lo ha evidenziato stamane su Facebook, il primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha specificato: “questa volta il nostro concittadino zozzone non agisce ne’ di notte ne’ alle prime luci dell’alba, ma in pieno pomeriggio alle 15.51 sul Viale Giostra una delle arterie più trafficate della nostra città, ma si sa gli zozzoni sono irriducibili niente li ferma, a parte le nostre fototrappole. Qui ci troviamo in via 3B, chi percorre il Viale Giostra conosce bene questo punto, perché e’ sempre oggetto di continue discariche che si riformano, nonostante la Messinaservizi continui a pulire puntualmente. Pulire questa postazione e tutte le altre sottrae tempo ai servizi ordinari quali lo spazzamento”.

“La lotta contro gli incivili che abbandonano rifiuti, deturpando la città e inficiando il lavoro svolto dall’amministrazione, non arretrerà di un solo passo”.