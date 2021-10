1 arrestato, 2 indagati, 2468 persone controllate, 30 treni presenziati, 37 veicoli ispezionati e 311 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea Ferrata

8 I MINORI RINTRACCIATI, TUTTI STRANIERI DI DIVERSE NAZIONALITA', ALLONTANATISI DA DIFFERENTI COMUNITA' DELL'ISOLA CUI SONO STATI RIAFFIDATI SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA' GIUDIZIARIA: E' QUESTO IL BILANCIO DELL’ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA NELLA SETTIMANA DAL 4 OTTOBRE AL 10 SCORSO, DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA IN TUTTA LA SICILIA

1 arrestato, 2 indagati, 2468 persone controllate, 30 treni presenziati, 37 veicoli ispezionati e 311 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea Ferroviaria; 8 i minori rintracciati, tutti stranieri di diverse nazionalità, allontanatisi da differenti comunità dell’isola cui sono stati riaffidati su disposizione dell’Autorità Giudiziaria: è questo il bilancio dell’attività di controllo svolta nella settimana dal 4 settembre al 10 ottobre scorso, dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia.

Infine, la settimana appena trascorsa ha visto la ripresa degli incontri di educazione alla legalità e alla sicurezza Ferroviaria che gli agenti della Polfer tengono, dal 2014, nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”.

La Polfer di Taormina ha incontrato, in due diverse circostanze, circa 70 studenti degli Istituti Comprensivi Statali di Giardini Naxos e Gaggi analizzando le modalità del viaggiare, in sicurezza sui treni e nelle stazioni, illustrando le principali fonti di distrazione che possono essere cause di incidenti.