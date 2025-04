QUESTI..., SONO I RISULTATI CONSEGUITI DAI MEMBRI DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER LA SICILIA DURANTE LA TERZA GIORNATA DELL’ANNO DENOMINATA “VIAGGIARE SICURI”, ORGANIZZATA A LIVELLO NAZIONALE DAI COMPONENTI DEL SERVIZIO POLIZIA FERROVIARIA, FINALIZZATA AD INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA IN AMBITO FERROVIARIO E CONTRASTARE LE ATTIVITÀ ILLECITE

‘1 arrestato, 4 indagati, 2 minori rintracciati, 821 persone controllate, 130 bagagli ispezionati, 9 sanzioni elevate, 64 agenti impegnati in 62 scali ferroviari della Sicilia’. Questi…, sono i risultati conseguiti dai membri del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia durante la terza giornata dell’anno denominata “Viaggiare Sicuri”, organizzata a livello nazionale dai componenti del Servizio Polizia Ferroviaria, finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite.

A #Messina gli agenti della #Polfer, nel corso dei controlli, hanno rintracciato all’interno della stazione centrale due minori eritrei che si erano allontanati arbitrariamente da una comunità del messinese cui sono stati riaffidati su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“#poliziadistato – #essercisempre”!