2 indagati, 2.893 persone controllate, 32 treni presenziati, 23 veicoli ispezionati e 276 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferrata;

è questo il bilancio delle principali attività di controllo, nel periodo dal 19 al 25 aprile 2022, della Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia.

In occasione del lungo fine settimana della Festa della Liberazione, i servizi di vigilanza sono stati intensificati in previsione di un aumento del flusso dei viaggiatori, soprattutto vacanzieri, verso le città d’arte e i principali siti turistici della regione.

A Palermo e Messina gli agenti Polfer, con l’ausilio anche del personale ferroviario, hanno restituito a due viaggiatori gli zaini, di cui uno contenente un notebook, che avevano dimenticato a bordo di treni regionali.

Nell’ambito del Progetto “Train…to be cool” sono proseguite le lezioni sulla legalità e la sicurezza ferroviaria, in particolare gli agenti della Polfer di Palermo hanno incontrato circa 60 ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di secondo grado dell’Educandato Statale “Maria Adelaide” di Palermo. Attraverso la visione di slide, filmati e giochi, gli studenti hanno appreso le fondamentali regole per viaggiare in sicurezza nel mondo ferroviario.

Particolare attenzione è stata data ai temi alla distrazione causata dall’inopportuno uso dei cellulari in circostanze in cui è richiesta la massima vigilanza e all’utilizzo delle cuffie per ascoltare la musica che determina un isolamento dall’ambiente circostante, pregiudicando la capacità di risposta ad un eventuale pericolo. Sono state illustrate le segnaletiche e le infrastrutture caratterizzanti il mondo ferroviario, come la linea gialla, i sottopassaggi ed i passaggi a livello. Per ognuno di essi i poliziotti hanno fornito consigli su come muoversi in sicurezza e cosa fare in caso di imprevisti.