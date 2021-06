QUESTO E' IL BILANCIO DELLA ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTA NELL’ULTIMA SETTIMANA IN SICILIA DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA FERROVIARIA

2 indagati, oltre 3.600 persone controllate, 77 treni presenziati, 319 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferrata: è questo il bilancio dell’attività di controllo nell’ultima settimana dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia.

A Marsala, gli agenti del Posto Polfer hanno deferito all’Autorità Giudiziaria una settantaseienne di nazionalità italiana che, a Mazara del Vallo, alla guida della propria autovettura è rimasta all’interno di un passaggio a livello, causando con la propria azione un pericolo per il regolare esercizio ferroviario e ritardi per i treni in transito.

A Palermo, gli operatori hanno rintracciato alla stazione centrale due minori che si erano allontanati dalle strutture di accoglienza presso cui erano affidati e collocati ad altre comunità su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.