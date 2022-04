“25 aprile passato sia a denunciare ancora una volta il vergognoso stato di abbandono in cui versa l’ex Sea Flight accanto al Pilone di Torre Faro (dove in passato avevamo anche organizzato concerti gratuiti, feste, esibizioni teatrali, dibattiti ed assemblee), che a ricordare ancora una volta quanto è bello il nostro Stretto, che ora e sempre difenderemo con la nostra Resistenza dalle speculazioni dei padrini del Ponte”! Lo hanno scritto ieri, in un post pubblicato sulla loro Pagina Facebook, i componenti della ‘Lista Messina in Comune’ che parteciperanno alle Elezioni Amministrative del 12 giugno supportando il candidato sindaco Luigi Sturniolo.

Hanno concluso così nella nota, gli aderenti a questo sodalizio politico messinese: “grazie alle amiche ed agli amici dell’Horcynus Orca. Siamo ogni giorno di più”!