4 indagati, 2860 persone controllate, 51 treni presenziati, 11 veicoli ispezionati e 328 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferrata: è questo il bilancio delle principali attività di controllo, nel periodo dal 2 all’8 maggio 2022, della Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia.

Ecco gli interventi

A Messina gli agenti della Polfer hanno rintracciato, e riaffidato alla comunità da cui si era allontanato, un minore tunisino che girovagava all’interno di quella stazione. Sempre nella città dello stretto, gli agenti hanno restituito ad un distratto viaggiatore, uno zaino dimenticato a bordo treno, contenente, oltre a documenti personali e prodotti per l’igiene, anche una modica quantità di sostanza stupefacente, per la quale l’uomo è stato segnalato alla locale Prefettura.

A Trapani i poliziotti, con l’aiuto di alcuni cittadini, hanno evitato che le fiamme di un incendio divampato in località Xitta, raggiungessero il contenitore di GLP che serviva una villetta. Gli agenti, dopo aver messo in sicurezza la proprietaria dell’immobile, servendosi di badili, ramazze e secchi d’acqua, hanno impedito l’ulteriore propagarsi dell’incendio all’interno del giardino dell’abitazione dove già stavano bruciando le siepi e i fusti delle palme.

Le riunioni dei poliziotti negli Istituti Scolastici

Anche nella scorsa settimana sono continuati gli incontri con le scolaresche nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”. Questa volta il treno della legalità e della sicurezza ferroviaria ha fatto tappa negli Istituti Comprensivi “Sciascia” e “Giotto-Cipolla” di Palermo dove le classi terze della scuola secondaria di secondo grado e quinte della primaria, hanno interagito con gli agenti della Polfer di Palermo, attraverso filmati, slides e giochi, apprendendo come muoversi in sicurezza in ambito ferroviario.