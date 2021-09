4 indagati, 3.165 persone controllate, 8 minori rintracciati, 13 treni presenziati, 27 veicoli ispezionati e 278 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferrata

4 indagati, 3.165 persone controllate, 8 minori rintracciati, 13 treni presenziati, 27 veicoli ispezionati e 278 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea Ferroviaria: è questo il bilancio dell’attività di controllo nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre 2021 della Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia.

In particolare, a Messina, un uomo di 51 anni e uno di 41, entrambi messinesi, sono stati denunciati per detenzione e porto di oggetti atti ad offendere. I due, notati dagli agenti per il loro fare sospetto, sono stati fermati per un controllo e trovati in possesso di un coltello a serramanico, un paio di forbici, due cacciaviti alterati e una spatola d’acciaio, di cui non hanno saputo dare spiegazioni. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati. A Palermo, infine, gli operatori della Polfer hanno rintracciato 8 minori che si erano allontanati dalle comunità cui erano affidati.