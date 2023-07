8 – 9 agosto “Aunni Annari”, Prima Rassegna No Ponte – Torre Faro, Lido “Horcynus Orca”/Ritrovo “Km Zero”: Il Comitato “No Ponte – Capo Peloro” presenta la prima rassegna No Ponte “Aunni Annari”, che si svolgerà a Torre Faro, al Ritrovo Km Zero e al Lido “Horcynus Orca”, martedì 8 e mercoledì 9 agosto dalle 17 all’1. La Rassegna nasce dall’esigenza delle e degli abitanti di Capo Peloro e della città di Messina di mostrare l’inutilità del Ponte partendo proprio dal luogo che verrà più intaccato dalla sua costruzione, Torre Faro.

È una rassegna diffusa che prevede camminate lungo il paese, ma che avrà come punti di raccolta il Ritrovo “Km 0”, dove sorgerà il pilastro del Ponte, e il lido “Horcynus Orca”, storica patria del Movimento No Ponte. Il tema della rassegna, “La Cattedrale nel Deserto”, rappresenta l’idea che abbiamo di quest’opera faraonica… una costosa struttura che, al posto di portare sviluppo, renderà le città di Messina e di Reggio Calabria dei deserti, cancellando la bellezza paesaggistica e culturale dei due luoghi.

“Aunni Annari” prevede l’esposizione di opere di artisti locali (e non) insieme a performance e dj set con professionisti del settore che si focalizzeranno sulle tematiche No Ponte, oltre a momenti di dibattito e workshop con l’intervento degli abitanti del luogo, di tecnici e di movimenti ambientalisti nazionali. “Aunni Annari” è una rassegna costruita in maniera partecipata affinché chiunque si ritrovi nella lotta contro il Ponte possa esprimersi a seconda delle proprie competenze. Per questo invitiamo chiunque abbia delle idee da proporre a scrivere alla pagina Facebook “No Ponte – Capo Peloro” o ad inviare una mail all’indirizzo noponte.capopeloro@gmail.com!

