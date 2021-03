Ad “Agorà” del 18 marzo 2021…, la giornata nazionale vittime del Covid, i vaccini, le zone rosse

La giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, il caso AstraZeneca e la campagna vaccinale a rilento; la zona rossa e l’arrivo della Pasqua con nuove restrizioni; le preoccupazioni economiche degli italiani e il Dl sostegno sono i temi della puntata di Agorà, che ha avuto inizio in onda oggi giovedì 18 marzo 2021 alle 8.00 su Rai3.

Tutti gli aggiornamenti in diretta con gli esperti, e i collegamenti in Italia e dall’estero. Non mancheranno i sondaggi di Emg Acqua, come ogni giovedì, in esclusiva per Agorà.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna ci saranno: