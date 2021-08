Nel pomeriggio di sabato 7 agosto, in molte citta’ i cittadini dopo le 18.00 sono scesi nelle piazze per protestare contro l’avvenuta istituzione del Green Pass (quel certificato che consente a chi si e’ vaccinato per proteggersi dal Covid-19 di accedere piu’ facilmente a bar e ristoranti al chiuso… ma non solo) entrato in vigore dallo scorso venerdi’ 6 [Video]

IN PIAZZA DEL POPOLO A ROMA, VI È STATO L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE L'ERETICO IL MAGISTRATO DI MESSINA ANGELO GIORGIANNI DEL QUALE ASCOLTIAMO LE PAROLE REGISTRATE IN UN FILMATO

Nel pomeriggio di sabato 7 agosto, in molte citta’ i cittadini dopo le 18.00 sono scesi nelle piazze per protestare contro l’avvenuta istituzione del Green Pass (quel certificato che consente a chi si e’ vaccinato per proteggersi dal Covid-19 di accedere piu’ facilmente a bar e ristoranti al chiuso… ma non solo) entrato in vigore dallo scorso venerdi’ 6.

In piazza del Popolo a Roma, vi e’ stato l’intervento, del presidente dell’associazione L’Eretico… il magistrato di Messina Angelo Giorgianni… del quale proponiamo le parole registrate in un filmato.