“Nella difesa dei principi di legalita’, della cultura e delle persone piu’ deboli e non vessate dai rappresentanti delle Istituzioni risiedono i nostri valori”. Lo ha detto in una nota odierna, Filippo Pansera il coordinatore nella Provincia di Messina del Partito Nazionale Piu’ Italia con sede a Frosinone e presieduto da Fabrizio Pignalberi.

Pansera lo ha affermato per annunciare poi, che: “per mettere in atto queste cause domani 7 novembre 2021 dalle 09.00 alle 11.00 in piazza Francesco Lo Sardo si terra’ un sit-in di solidarieta’ verso i librai del Circolo Pickwick che il 31 ottobre pur rispettando la Legge e la Costituzione italiana sono stati attaccati dopo le 08.00 dal sindaco peloritano Cateno De Luca e da alcuni vigili Urbani che chiedevano il loro sgombero.