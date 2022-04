A breve in diretta: “Inizio la campagna elettorale per le amministrative… primo incontro con il candidato sindaco della mia città, Messina”. Lo ha scritto dopo le 10.25 di oggi 09 aprile 2022, sulla sua Pagina Facebook, Angela Raffa… la parlamentare messinese di Montecitorio a Roma afferente al Gruppo dei #pentastellati per sostenere la candidatura a sindaco per le Elezioni Amministrative del 12 giugno del #piddino Franco De Domenico indicato dai membri di tutto il #centrosinistra #peloritano.

La Raffa ha aggiunto: “il M5S sta completando questa nuova riorganizzazione con Giuseppe Conte. Io ci credo. Dobbiamo darle forza. Per me la campagna elettorale è iniziata. Io non mi risparmierò. Mancano due mesi al voto. Io andrò in ogni quartiere, in ogni villaggio. Voi sapete che io torno sempre a Messina ogni settimana e sono sempre in giro. Ma adesso l’impegno si intensificherà”.