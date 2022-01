A causa dello scoppio dei botti verificatosi durante la decorsa notte di Capodanno, a Messina e vi sono stati due feriti

IN CITTÀ..., HANNO RIPORTATO LESIONI NON GRAVI UN UOMO 40ENNE ED UN GIOVANE DI 25 ANNI

A causa dello scoppio dei botti verificatosi durante la decorsa notte di Capodanno, a Messina vi sono stati due feriti. In città, hanno subito ferite, un uomo 40enne e un giovane di 25 anni, che non hanno riportato gravi conseguenze.

Nonostante i divieti, come stabilito da una ordinanza sindacale estesa gia’ nel 2019 dal sindaco Cateno De Luca, volta a decretare l’impossibilita’ di usare botti e petardi per i festeggiamenti usuali per salutare l’arrivo del primo giorno dell’anno, allo scoccare della mezzanotte sono stati esplosi, fuochi di artificio, petardi e accese fiaccole in molte zone cittadine.