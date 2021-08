NELL'IMPATTO SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE ED UNA MOTO DI ELEVATA CILINDRATA, IL CUI CONDUCENTE E' STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE DAL PERSONALE DEL 118 INTERVENUTO IN LOCO

A causa di un incidente…, che è avvenuto questa mattina sulla A18 Messina-Catania (poco prima del casello di San Gregorio) nella stessa arteria la circolazione viaria ha subito una paralisi in direzione del Comune etneo.

Nell’impatto, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed una moto di elevata cilindrata. Come spesso avviene in questi casi, a riportare le peggiori conseguenze è stato il conducente del veicolo a due ruote al quale i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno prestato una iniziale assistenza in loco per poi trasferirlo in Ospedale.

