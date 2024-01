SARANNO IN TOTALE N.10 GLI INTERVENTI PROGETTUALI SULLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE, LUNGO I TORRENTI FIUMEDINISI E SAVOCA E SUL FIUME ALCANTARA, COMPRESO IL NODO MONTESANTO, E CONTEMPORANEAMENTE VERRANNO EFFETTUATE N. 7 OPERAZIONI SU IMPIANTI E RETI

A conclusione del briefing tenutosi oggi, mercoledì 17 gennaio, tra Comune di Messina e AMAM SpA è stato confermato per venerdì 19 gennaio l’avvio del secondo step di interventi per la mitigazione delle vulnerabilità dell’Acquedotto Fiumefreddo, che determinerà la conseguente interruzione idrica in Città fino a domenica 21 gennaio.

Saranno in totale n.10 gli interventi progettuali sulla condotta adduttrice principale, lungo i Torrenti Fiumedinisi e Savoca e sul fiume Alcantara, compreso il nodo Montesanto, e contemporaneamente verranno effettuate n. 7 operazioni su impianti e reti.

Il cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori sulla condotta adduttrice a partire dalle ore 7, di venerdì 19 che, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, dovrebbero concludersi nell’arco delle 24 ore, comportando per tutta la giornata la sospensione dell’erogazione di acqua. La distribuzione idrica in città riprenderà a partire dalle ore 7 di sabato 20 gennaio normalizzandosi gradualmente nell’arco delle successive 24 ore, ovvero con la ripresa a pieno regime entro la giornata di domenica 21 gennaio.

Al fine di mitigare i disagi è stato programmato il piano di supporto alla popolazione attivo permanentemente al COC (Centro Operativo Comunale), nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 gennaio, dalle ore 8 alle 24, per le attività di Protezione civile in Città, sino alla normalizzazione dell’erogazione idrica. Si avvisa che il COC è l’unico organismo cui i cittadini dovranno rivolgersi per evidenziare ogni criticità, al numero telefonico 090-22866.

Saranno poi predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

n.4 Rubinetti fissi, presso gli impianti: SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro; VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo); VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte; VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari;

Comune e AMAM invitano la cittadinanza a verificare la funzionalità dei propri sistemi di accumulo d’acqua (serbatoi, cisterne, autoclavi) o dei pozzi privati e, altresì ad un consumo di acqua potabile senza sprechi, poiché le proprie riserve potrebbero essere bastevoli per le ore di sospensione annunciata.