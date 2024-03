A conclusione di un’ampia indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Bari, dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del comando provinciale del capoluogo pugliese stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 56 indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale di tipo mafioso-camorristico operante nella città metropolitana e nella provincia barese, dedito perlopiù al traffico di sostanze stupefacenti con modalità mafiose

GLI ARRESTI SONO IN CORSO CONTESTUALMENTE IN DIVERSE LOCALITÀ DI PUGLIA, CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA ED ABRUZZO: MAGGIORI DETTAGLI SULL'OPERAZIONE SARANNO FORNITI IN UNA CONFERENZA STAMPA CHE SI TERRÀ NELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI ALLE 10.30